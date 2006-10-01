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«СЭ»: руководство «Спартака» одобрило Тедеско. Контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны подробности переговоров «Спартака» с тренером Доменико Тедеско.

Сообщается, что высшее руководство клуба одобрило кандидатуру 34-летнего специалиста.

Зарплата Тедеско может составить 1,5 миллиона евро, срок контракта – 2,5 года.

Не исключено, что немец может быть назначен главным тренером «Спартака» во время паузы на игры сборных.

Ранее Тедеско тренировал «Шальке» с июня 2017 года по март 2019-го. В сезоне-2017/18 команда из Гельзенкирхена заняла второе место в чемпионате, однако в следующем сезоне он был уволен.

Доменико Тедеско – бунтарь: пел с фанами, выгнал Хеведеса и вывел «Шальке» в плей-офф ЛЧ. Где он теперь?

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