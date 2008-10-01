Гончаренко, Семин и Евсеев претендуют на приз лучшему тренеру сентября в РПЛ

РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября.

В него вошли пять человек: (ЦСКА), Юрий Семин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

и «Локомотив» набрали по 9 очков в трех матчах и идут на первом и втором местах в таблице соответственно.

«Уфа» Евсеева набрала 5 очков, но все матчи отыграла на ноль и поднялась на шестое место. «Сочи» и набрали по 6 очков и занимают 10-е и 11-е место соответственно.