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Гончаренко, Семин и Евсеев претендуют на приз лучшему тренеру сентября в РПЛ

Теги ЦСКА Локомотив Александр Точилин Юрий Семин премьер-лига Россия рейтинги Вадим Евсеев Виктор Гончаренко Оренбург Дмитрий Евсеев Уфа Владимир Федотов 1966 Сочи Футбол

РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября.

В него вошли пять человек: Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Семин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 9 очков в трех матчах и идут на первом и втором местах в таблице соответственно.

«Уфа» Евсеева набрала 5 очков, но все матчи отыграла на ноль и поднялась на шестое место. «Сочи» и «Оренбург» набрали по 6 очков и занимают 10-е и 11-е место соответственно.

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