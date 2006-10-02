Юрий Семин: «Настроение нормальное. Уступили команде, которая может выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о поражении от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– У нас банально не хватило сил сегодня. Конечно, травма Жемалетдинова заставила делать изменения, которые в целом не в нашу пользу были.

Футбол есть футбол. Они были сильнее, особенно второй тайм – они добавили и чисто физически нас задавили, отсюда и победа. Нам не хватило сил в этом матче.

- Сразу после перерыва взвинчивает темп. Вы пытались как-то донести...

– Я же вам сказал. В первом тайме мы очень хорошо выглядели в оборонительных действиях, в контратаку шли. Но во втором тайме получили мяч после давления с аута. Повторяю, сил не хватило.

- Что говорили в перерыве?

– Сделали акцент на ошибках, на том, что должны держать мяч, менять направление. Но получили быстрый гол – и все поломалось.

- Но даже после второго гола команда не бросила играть.

– Ну как бросать. Они играют в Лиге чемпионов. Ребята пытались гол забить, и нужно отдать им должное.

- Что с Жемалетдиновым? Его впервые вызвали в сборную.

– Не поедет, думаю, есть травма.

- Дальше четыре игры. Настроение?

– Нормальное. Надо разобраться. Проиграли команде, которая может выиграть Лигу чемпионов, поэтому настроение нормальное.

Не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас будут в более или менее нормальном цикле для подготовки, – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

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