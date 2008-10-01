Александр Егоров: «Момент с Оздоевым – это пенальти, но это самый сложный эпизод за все туры»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров высказался о спорном моменте в матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» – (1:0).

«После просмотра видео с Оздоевым в начале матча департамент считает, что это пенальти, но есть протокол VAR. Самый сложный момент за все туры, действительно есть сложный протокол, он для арбитров тоже сложен, работают только полгода.

Пункт в приложении – использование в помощь судье при явной ошибке. Понятие размытое, пенальти – мало сомневающихся. Судья ничего не видел, подозрение на пенальти без просмотров было низкое.

В Англии в первых трех турах были четыре ключевые ошибки, такое происходит везде. Наша задача – делать выводы, такие ситуации будут случаться, поэтому по этой ситуации такой развернутый ответ», – сказал Егоров.

На матче работала бригада арбитра Михаила Вилкова.

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