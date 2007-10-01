Мария Ласицкене: «Гэтлин и Коулмен стояли на пьедестале и улыбались друг другу. Мы говорим про борьбу с допингом и одновременно награждаем их»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту прокомментировала решение Антидопингового агентства США ( ) снять с бегуна Кристиана Коулмена обвинения в нарушении антидопинговых правил.

– Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Потом услышала, как на это отреагировал Себастьян Коэ (глава ), и она отвисла еще ниже. Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем»? Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он - чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?

До сих пор, когда слышу эту фамилию, у меня челюсть отвисает - и долго не возвращается. Зачем тогда вся эта борьба? Где комиссии спортсменов, которые мгновенно собирались и подписывали письма о том, что нельзя восстанавливать? Спортсмены, где вы сейчас? Нужно ведь защищать своих собратьев. Я вот в его честности не уверена, это факт.

– Никто не уверен, но по правилам он чист.

– По лазейке, которую нашли его адвокаты. Так почему не сделали, чтобы этой лазейки вообще не было? О чем сейчас думает молодое поколение? Для кого-то ведь он станет человеком-вау.

– Кто-то рос на Гэтлине, кто-то на Коулмене.

– Да, два друга, которые стояли на одном пьедестале и улыбались друг другу. Все у них классно и круто. Мы говорим про борьбу с допингом и одновременно награждаем их, – сказала Ласицкене.

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