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Роналду выиграл 102-й матч в ЛЧ и вышел на первое место, опередив Касильяса

Теги Байер Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид Хави Лионель Месси Икер Касильяс серия А Италия Лига чемпионов рекорды Футбол

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» дома выиграл у «Байера» (3:0).

Нападающий туринцев Криштиану Роналду одержал 102-ю победу в турнире и вышел на первое место по этому показателю, опередив экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (101 победа). 

Третье место в рейтинге занимает экс-игрок «Барселоны» Хави (91), на счету форварда каталонцев Лионеля Месси 80 побед в Лиге чемпионов – это четвертое место. 

«Ювентус» набрал 4 очка и возглавил группу D. «Байер» замыкает группу, не набрав очков.

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