«Барселону» за раннее начало переговоров с Гризманном могут оштрафовать на 300 евро или дисквалифицировать «Камп Ноу»

Стало известно, с какими санкциями может столкнуться, если подтвердится, что каталонцы начали вести переговоры с еще в марте.

Так, как сообщает As со ссылкой на источники в Королевской федерации футбола Испании, один из вариантов наказания – дисквалификация . Впрочем, этот вариант, который предложил один из членов комитета по соревнованиям, не встретил поддержки среди остальных функционеров.

Альтернатива – штраф в размере 300 евро. Дисциплинарный кодекс RFEF подразумевает именно такие минимальные штрафы за нарушения подобного характера.

Решение будет на заседании в среду, 18 сентября, но, скорее всего, окончательный вердикт вынесут на следующей неделе.

Напомним, настаивает, что «Барса» начала переговоры с Гризманном в марте, когда его сумма выкупа составляла 200 млн евро, а направила мадридцам формальный запрос после 1 июля, когда сумма снизилась до 120 млн.

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