Депутат Госдумы Власов предложил признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру спорта Павлу Колобкову письмо с предложением официально признать рэп-баттлы видом спорта.

«Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом.

Прошу Вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе.

Считаю, что рэп-баттлы полностью соответствуют требованиям приказа спорта Российской Федерации № 702 «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения».

За последнее время очень часто элементы массовой культуры признавались спортом даже на международном уровне, как, например, брейкинг в качестве разновидности танцевального спорта», – говорится в письме депутата.

Также Власов в письме отметил «схожесть» творчества современных российских рэп-исполнителей с поэзией акмеистов Серебряного века.

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