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«РБ Лейпциг» – лидер группы G, «Зенит» на 2-м месте после 1-го тура ЛЧ

Теги Зенит Лион Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов РБ Лейпциг Футбол

Завершились матчи 1-го тура Лиги чемпионов в группе G. 

«РБ Лейпциг» победил «Бенфику» (2:1) и, набрав три очка, вышел на первое место в группе. 

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Лионом» (1:1) и занимает второе место, опережая французский клуб по дополнительным показателям. При равенстве очков между двумя командами сначала считаются личные встречи и голевые показатели в них, так что у питерцев есть преимущество забитого мяча на выезде.

Во втором туре «Зенит» примет «Бенфику», «Лион» в гостях сыграет с «РБ Лейпциг». Матчи пройдут 2 октября. 

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