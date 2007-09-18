«РБ Лейпциг» – лидер группы G, «Зенит» на 2-м месте после 1-го тура ЛЧ

Завершились матчи 1-го тура Лиги чемпионов в группе G.

победил «Бенфику» (2:1) и, набрав три очка, вышел на первое место в группе.

в гостях сыграл вничью с «Лионом» (1:1) и занимает второе место, опережая французский клуб по дополнительным показателям. При равенстве очков между двумя командами сначала считаются личные встречи и голевые показатели в них, так что у питерцев есть преимущество забитого мяча на выезде.

Во втором туре «Зенит» примет «Бенфику», в гостях сыграет с «РБ Лейпциг». Матчи пройдут 2 октября.