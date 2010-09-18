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НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» проиграла «Каролине», «Детройт» победил «Чикаго»

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В НХЛ продолжаются выставочные матчи.

НХЛ

Выставочные матчи

Торонто – Оттава – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

0:1 – 9 Лажойе (Шервей)

1:1 – 44 К.Капанен (Марнер)

1:2 – 51 Шервей

1:3 – 59 Дюклер (Тирни, Бедин)

Айлендерс – Филадельфия – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

0:1 – 4 Раффль (Биграс, Проссер)

1:1 – 47 Брассар (Барзал, Ледди)

1:2 – 49 Биграс

2:2 – 59 Эберле (Барзал, Добсон)

3:2 – 65 Джобст (Ли)

Коламбус – Баффало – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 1 Бемстрем

1:1 – 34 Маккейб (Асплунд)

2:1 – 36 Шервуд (Веренски, Дубински)

3:1 – 55 Милано (Нэш, Бемстрем)

4:1 – 59 Далпе (Соколов) 

Тампа-Бэй – Каролина – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 – 2 Маккормик (Гиббонс)

0:2 – 46 Уолмарк (Макгинн, Мартинук)

0:3 – 50 Маркисон (Гики)

Детройт – Чикаго – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

1:0 – 11 Пьюмпел (Пирсон, Хиккетс)

1:1 – 26 Хольм (Строум, Шоу)

2:1 – 27 Форд (Элсон, Эн)

3:1 – 36 Терри (Чоловски, Таржон)

3:2 – 38 Кубалик (Дальстрем, Перлини)

3:3 – 47 Кубалик (Хольм)

4:3 – 56 Расмуссен (Хироши, Свечников)

5:3 – 60 Гленденинг (Немет)

Миннесота – Даллас – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 20 Хинтц (Хейсканен, Боу)

1:1 – 35 Хартман (Сауси, Фолиньо)

1:2 – 64 Даулинг (Керо, Хейсканен)

Колорадо – Вегас – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

0:1 – 5 Зыков

0:2 – 23 Пирри (Носек, Тух)

0:3 – 42 Хейг (Носек, Пирри)

0:4 – 43 Руа (Лешишин, Колесар)

0:5 – 57 Пирри (Зыков, Шмидт)

Аризона – Лос-Анджелес – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

0:1 – 6 Андерсон-Долан

1:1 – 24 Степан

1:2 – 25 Амадио

1:3 – 30 Томас

1:4 –33 Фагемо (Томас)

Ванкувер – Эдмонтон – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

1:0 – 17 Саттер (буллит)

1:1 – 34 Юрчо (Мароди, Расселл)

1:2 – 44 Расселл (Мароди, Юрчо)

2:2 – 50 Петтерссон (Майкл, Голдобин)

3:2 – 51 Саттер (Эдлер, Пирсон)

4:2 – 60 Пирсон (Макэвен)

Сан-Хосе – Анахайм – 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

1:0 – 2 Майер (Торнтон)

2:0 – 11 Бродзински (Меркли, Хид)

2:1 – 26 Шор (Джонс)

2:2 – 33 Деслорье (Шервуд, Гру)

2:3 – 39 Энрике (Комтуа)

3:3 – 43 Бличфелд (Меркли, Грегор)

3:4 – 47 Джонс (Терри, Уидман)

Лос-Анджелес – Аризона – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

0:1 – 1 Келлер (Дворак, Гарланд)

0:2 – 17 Гарланд (Шнарр, Миэл)

0:3 – 25 Дворак (Любушкин, Гросс)

0:4 – 44 Гросс (Дворак, Келлер)

0:5 – 47 Гарланд

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