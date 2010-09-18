НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» проиграла «Каролине», «Детройт» победил «Чикаго»

В НХЛ продолжаются выставочные матчи.
НХЛ
Выставочные матчи
Торонто – Оттава – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
0:1 – 9 Лажойе (Шервей)
1:1 – 44 К.Капанен (Марнер)
1:2 – 51 Шервей
1:3 – 59 Дюклер (Тирни, Бедин)
Айлендерс – Филадельфия – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
0:1 – 4 Раффль (Биграс, Проссер)
1:1 – 47 Брассар (Барзал, Ледди)
1:2 – 49 Биграс
2:2 – 59 Эберле (Барзал, Добсон)
3:2 – 65 Джобст (Ли)
Коламбус – Баффало – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 1 Бемстрем
1:1 – 34 Маккейб (Асплунд)
2:1 – 36 Шервуд (Веренски, Дубински)
3:1 – 55 Милано (Нэш, Бемстрем)
4:1 – 59 Далпе (Соколов)
Тампа-Бэй – Каролина – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 – 2 Маккормик (Гиббонс)
0:2 – 46 Уолмарк (Макгинн, Мартинук)
0:3 – 50 Маркисон (Гики)
Детройт – Чикаго – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
1:0 – 11 Пьюмпел (Пирсон, Хиккетс)
1:1 – 26 Хольм (Строум, Шоу)
2:1 – 27 Форд (Элсон, Эн)
3:1 – 36 Терри (Чоловски, Таржон)
3:2 – 38 Кубалик (Дальстрем, Перлини)
3:3 – 47 Кубалик (Хольм)
4:3 – 56 Расмуссен (Хироши, Свечников)
5:3 – 60 Гленденинг (Немет)
Миннесота – Даллас – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 – 20 Хинтц (Хейсканен, Боу)
1:1 – 35 Хартман (Сауси, Фолиньо)
1:2 – 64 Даулинг (Керо, Хейсканен)
Колорадо – Вегас – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
0:1 – 5 Зыков
0:2 – 23 Пирри (Носек, Тух)
0:3 – 42 Хейг (Носек, Пирри)
0:4 – 43 Руа (Лешишин, Колесар)
0:5 – 57 Пирри (Зыков, Шмидт)
Аризона – Лос-Анджелес – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
0:1 – 6 Андерсон-Долан
1:1 – 24 Степан
1:2 – 25 Амадио
1:3 – 30 Томас
1:4 –33 Фагемо (Томас)
Ванкувер – Эдмонтон – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
1:0 – 17 Саттер (буллит)
1:1 – 34 Юрчо (Мароди, Расселл)
1:2 – 44 Расселл (Мароди, Юрчо)
2:2 – 50 Петтерссон (Майкл, Голдобин)
3:2 – 51 Саттер (Эдлер, Пирсон)
4:2 – 60 Пирсон (Макэвен)
Сан-Хосе – Анахайм – 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)
1:0 – 2 Майер (Торнтон)
2:0 – 11 Бродзински (Меркли, Хид)
2:1 – 26 Шор (Джонс)
2:2 – 33 Деслорье (Шервуд, Гру)
2:3 – 39 Энрике (Комтуа)
3:3 – 43 Бличфелд (Меркли, Грегор)
3:4 – 47 Джонс (Терри, Уидман)
Лос-Анджелес – Аризона – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
0:1 – 1 Келлер (Дворак, Гарланд)
0:2 – 17 Гарланд (Шнарр, Миэл)
0:3 – 25 Дворак (Любушкин, Гросс)
0:4 – 44 Гросс (Дворак, Келлер)
0:5 – 47 Гарланд