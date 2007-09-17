Биограф Федерера опроверг, что швейцарец может завершить карьеру в следующем году

Третья ракетка мира рассказал о планах на следующий сезон.

«Решил, что хочу играть до «Уимблдона». Сейчас думаю об в Токио. Я уже обсуждал это со своей командой и Миркой. Точно приму решение в ближайшие несколько недель.

Мне важно просто провести ряд турниров и после этого насладиться отдыхом, уделить время семье».

О выставочных матчах в ноябре

«Я сказал, что могу провести их, только если появится двухнедельный перерыв. И обсудил это с моим фитнес-тренером Пьером Паганини. Обычно начинаю предсезонную подготовку четвертого декабря, на этот раз – 11-го. Все согласовано.

Я не должен подойти к Cup в стопроцентной готовности. Моя цель – Australian Open», – отметил 38-летний теннисист.

СМИ интерпретировали слова Федерера как сообщение о завершении карьеры, однако его биограф Рене Штауффер опроверг эту информацию, написав, что решение швейцарца будет касаться исключительно Игр в Токио. Затем он продолжит выступления.

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