Биограф Федерера опроверг, что швейцарец может завершить карьеру в следующем году

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал о планах на следующий сезон.
«Решил, что хочу играть до «Уимблдона». Сейчас думаю об Олимпиаде в Токио. Я уже обсуждал это со своей командой и Миркой. Точно приму решение в ближайшие несколько недель.
Мне важно просто провести ряд турниров и после этого насладиться отдыхом, уделить время семье».
О выставочных матчах в ноябре
«Я сказал, что могу провести их, только если появится двухнедельный перерыв. И обсудил это с моим фитнес-тренером Пьером Паганини. Обычно начинаю предсезонную подготовку четвертого декабря, на этот раз – 11-го. Все согласовано.
Я не должен подойти к ATP Cup в стопроцентной готовности. Моя цель – Australian Open», – отметил 38-летний теннисист.
СМИ интерпретировали слова Федерера как сообщение о завершении карьеры, однако его биограф Рене Штауффер опроверг эту информацию, написав, что решение швейцарца будет касаться исключительно Игр в Токио. Затем он продолжит выступления.
Род Лэйвер: «Надаль и Джокович могут обойти Федерера по «Шлемам». Но Роджер величайший, потому что вышел за пределы тенниса, как никто»
Роджер Федерер: «Найду возможность сыграть на Олимпиаде в Токио, если мне разрешат в порядке исключения»