«Краснодар» может сохранить Мамаева

Полузащитник Павел Мамаев может вернуться в .

По информации Sport24, краснодарский клуб в ближайшее время обсудит с 31-летним футболистом продолжение сотрудничества.

Мамаев сегодня вышел из колонии по УДО вместе с форвардом Александром Кокориным.

Напомним, что изначально «Краснодар» намеревался расторгнуть контракт с и даже обращался в РФС, однако не смог этого сделать из-за юридических тонкостей.

По информации «Чемпионата», изменения в планах «Краснодара» связаны с тем, что многие основные полузащитники команды получили серьезные травмы и выбыли из строя.

Срок соглашения истекает 31 декабря.

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