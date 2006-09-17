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«Краснодар» может сохранить Мамаева

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

Полузащитник Павел Мамаев может вернуться в «Краснодар».

По информации Sport24, краснодарский клуб в ближайшее время обсудит с 31-летним футболистом продолжение сотрудничества. 

Мамаев сегодня вышел из колонии по УДО вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

Напомним, что изначально «Краснодар» намеревался расторгнуть контракт с Мамаевым и даже обращался в РФС, однако не смог этого сделать из-за юридических тонкостей.

По информации «Чемпионата», изменения в планах «Краснодара» связаны с тем, что многие основные полузащитники команды получили серьезные травмы и выбыли из строя. 

Срок соглашения истекает 31 декабря.

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