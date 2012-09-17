«Зенит» подтвердил, что подписал с Кокориным контракт до конца сезона

Форвард Александр Кокорин после освобождения из колонии возвращается в .

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Получится ли это у него – покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже», – говорится в заявлении петербургского клуба.

Гендиректор «Зенита» рассказал, что контракт рассчитан на срок до лета 2020 года.

«По взаимной договоренности мы приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона», – сказал Медведев.

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