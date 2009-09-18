Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года тюрьмы за сопротивление росгвардейцу во время протестов в Москве

Бывший защитник ЦСКА и тренер Василий Березуцкий поддержал фигуранта «московского дела» Павла Устинова.

Василий выложил в инстаграм картинку «Я/мы Павел Устинов».

Напомним, что 24-летнего актера приговорили к трем с половиной годам заключения по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья).

В частности, в решении суда отмечается, что Устинов при задержании во время протестной акции оказал сопротивление сотруднику Росгвардии, в результате которого у того был диагностирован вывих левого плеча.

Показания свидетелей защиты о том, что актер не оказывал сопротивления, суд отверг, как и слова Устинова о том, что он не принимал участия в протестах. Видеозапись задержания, выложенная в интернет, оставлена без оценки, а на камеры наблюдения инцидент не попал.