Сборная России, вероятно, лишится квоты из-за дисквалификации Васильевой. На Кубке мира будут бегать пять биатлонисток

Женская сборная России может лишиться квоты на Кубок мира сезона-2019/20 из-за аннулирования результатов .

Сегодня Антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) объявила, что Васильева отстранена на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Все результаты, показанные спортсменкой с 4 февраля 2019 года, аннулированы. Васильева должна вернуть все медали и призовые, с нее также снимут все заработанные в этих гонках очки.

Если IBU аннулирует результаты команды России, показанные в эстафетах с участием Васильевой, то женская сборная опустится в Кубке наций с 4-го места за пределы топ-5 и потеряет квоту. Таким образом, вероятно, в Кубке мира нового сезона будут выступать не по 6 спортсменок в каждой личной гонке, а только по 5.

Васильева бежала женскую эстафету на этапе в Кэнморе 9 февраля (10-е место), а также смешанную эстафету в Солт-Лейк-Сити 17 февраля (7-е место).

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