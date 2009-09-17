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Сборная России, вероятно, лишится квоты из-за дисквалификации Васильевой. На Кубке мира будут бегать пять биатлонисток

Теги Кубок мира сборная России жен дисквалификации допинг IBU Маргарита Васильева Биатлон

Женская сборная России может лишиться квоты на Кубок мира сезона-2019/20 из-за аннулирования результатов Маргариты Васильевой.

Сегодня Антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) объявила, что Васильева отстранена на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Все результаты, показанные спортсменкой с 4 февраля 2019 года, аннулированы. Васильева должна вернуть все медали и призовые, с нее также снимут все заработанные в этих гонках очки.

Если IBU аннулирует результаты команды России, показанные в эстафетах с участием Васильевой, то женская сборная опустится в Кубке наций с 4-го места за пределы топ-5 и потеряет квоту. Таким образом, вероятно, в Кубке мира нового сезона будут выступать не по 6 спортсменок в каждой личной гонке, а только по 5.

Васильева бежала женскую эстафету на этапе в Кэнморе 9 февраля (10-е место), а также смешанную эстафету в Солт-Лейк-Сити 17 февраля (7-е место).

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Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года

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