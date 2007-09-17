Ксения Синицына: «Медведева нравится катанием и эмоциями, а на Туктамышеву я равняюсь, обучаясь сложным прыжкам»

Российская фигуристка рассказала о работе над хореографией, а также назвала своих любимых фигуристок.

– Ксюша, ваше чувство музыки от природы или поставленное?



– Скорее всего, поставленное. Со мной долго занимались, чтобы каждое движение было в такт музыке и в итоге вышло красивым.



– А ваша художественная гибкость откуда?

– Наш хореограф Илона Ивановна Протасеня сделала меня такой. Руки, взгляд, подача – это все от нее. Еще большая заслуга в этом Надежды Канаевой, которая с раннего детства ставит мне программы. А что касается произвольной этого сезона, то музыку для нее нашла Илона Ивановна, а поставила программу Аня Новичкина. Те же руки, шаги четко в такт музыке – за это спасибо ей.

– В произвольной, где вы играете тибетскую принцессу Дакини, для полного счастья на этапе юниорского Гран-при в Челябинске не получился самый основной каскад лутц – риттбергер. Что случилось?

– Волнение. А надо, чтобы он получался в десяти случаях из десяти. Мне нужно еще дойти до того, чтобы выходить на старт и не задумываться о том, что я на соревнованиях. Надо просто прыгать.



– Как дела с тройным акселем, который вы пока на турнирах не показывали?

– Все хорошо. В Челябинске я его не делала, потому что нашей задачей было чистое катание, чтобы мне позволили выступать на втором этапе. Надеюсь, что вы скоро увидите мой тройной аксель на соревнованиях, но когда это случится, точно не скажу.

– Кто вас восхищает в фигурном катании?

– Больше всех, конечно, Лиза Туктамышева и Женя Медведева. И .

– Они такие разные.

– Женя нравится своим катанием и эмоциями, а на Лизу я равняюсь, обучаясь сложным прыжкам. Алина меня восхищает каскадом лутц – риттбергер и, мне кажется, она очень прибавила после прошлого сезона, – сказала Синицына.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию

Расписание Гран-при-2019 по фигурному катанию: где ждать Загитову, Медведеву и Трусову?