Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Наполи», «Барселона» сыграет с «Боруссией»

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Наполи», а «Барселона» встретится с дортмундской «Боруссией».
Лига чемпионов
1-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена»
Группа F
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
Группа H
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Амстердам Арена»
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.