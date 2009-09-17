Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Наполи», «Барселона» сыграет с «Боруссией»

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Наполи», а «Барселона» встретится с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа E

Группа F

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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