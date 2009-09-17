Реклама 18+
Реклама 18+

Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Наполи», «Барселона» сыграет с «Боруссией»

Теги Боруссия Дортмунд Лилль Интер Челси Ливерпуль Аякс Барселона Валенсия Славия Прага Генк Лига чемпионов результаты Наполи Ред Булл Зальцбург Футбол

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Наполи», а «Барселона» встретится с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа E

Наполи Италия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Ред Булл Австрия – Генк Бельгия
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Группа F

Интер Италия – Славия Чехия
Дата проведения
17 сентября, 19.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия Д Германия – Барселона Испания
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Группа H

Аякс Голландия – Лилль Франция
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Амстердам Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Челси Англия – Валенсия Испания
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЛЧ

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+