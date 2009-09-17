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Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года

Теги сборная России жен дисквалификации допинг Маргарита Васильева Биатлон

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована с текущего момента на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил», – заявил источник.

Таким образом, к выступлениям россиянка сможет вернуться в марте 2021 года.

Антидопинговая панель IBU не будет рассматривать апелляции ни от IBU, ни от самой спортсменки с просьбой смягчить решение.

Ранее стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. Данное нарушение могло повлечь дисквалификацию сроком до двух лет.

Несмотря на подтвержденный факт нарушения правил, Васильева продолжила выступать на соревнованиях, последним из которых стал июльский чемпионат России в Тюмени, где биатлонистка победила в масс-старте. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы, сообщает ТАСС.

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