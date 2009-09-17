Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года

Российская биатлонистка дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована с текущего момента на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил», – заявил источник.

Таким образом, к выступлениям россиянка сможет вернуться в марте 2021 года.

Антидопинговая панель IBU не будет рассматривать апелляции ни от IBU, ни от самой спортсменки с просьбой смягчить решение.

Ранее стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. Данное нарушение могло повлечь дисквалификацию сроком до двух лет.

Несмотря на подтвержденный факт нарушения правил, Васильева продолжила выступать на соревнованиях, последним из которых стал июльский чемпионат России в Тюмени, где биатлонистка победила в масс-старте. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы, сообщает ТАСС.

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