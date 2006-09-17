Хабиб: «Уверен на 80%, что следующий бой проведу в России»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что следующий бой проведет на турнире организации в Москве или Санкт-Петербурге.

«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в Москве или Питере.

На 80% уверен, что следующий бой проведу в России. Давление на Дэйну Уайта не хочу оказывать, но он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России и во всем мире.

Думаю, UFC с удовольствием проведут турнир здесь», – сказал Хабиб на Первом канале.

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