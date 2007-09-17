Видеотрансляция матча «Лион» – «Зенит» – 0:1. Азмун!

В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Зенит» в гостях играет с «Лионом».
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- Дата проведения
- 17 сентября, 19.55, «Групама Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 41 Азмун.
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Лион –
Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид, Тузар, Траоре, Депай, Дембеле.
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Зенит –
Лунев, Караваев, Осорио, Иванович, Жирков, Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун, Дзюба, Дриусси.
- Предупреждение:
- Азмун (38).