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Видеотрансляция матча «Лион» – «Зенит» – 0:1. Азмун!

Теги Зенит Лион Лига чемпионов Футбол

В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Зенит» в гостях играет с «Лионом».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Лион Франция – Зенит Россия 0:1 (перерыв)
Дата проведения
17 сентября, 19.55, «Групама Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 41 Азмун.
ЛионАнтони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид, Тузар, Траоре, Депай, Дембеле.
ЗенитЛунев, Караваев, Осорио, Иванович, Жирков, Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун, Дзюба, Дриусси.
Предупреждение:
Азмун (38).

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