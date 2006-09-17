Реклама 18+
Реклама 18+

Форвард «Ред Булла» Холанд сделал хет-трик в дебютном матче ЛЧ. Весной он забил 9 мячей в одной игре МЧМ

Теги Генк высшая лига Австрия Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург Элиаким Мангаля Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Ред Булла» Эрлинг Холанд сделал хет-трик в первом тайме с «Генком» (5:1, первый тайм) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Форвард забил три гола после трех ударов. Кроме того, 19-летний норвежец стал третьим футболистом, кому удалось отличиться в первые две минуты дебютного матча в ЛЧ, после Андреаса Мюллера (1995 год) и Элиакима Мангаля (2009 год). 

Подробную статистику Холанда можно посмотреть здесь

Парень из Норвегии забил 9 голов в одном матче на молодежном ЧМ. Осенью он сыграет в ЛЧ

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+