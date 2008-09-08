Гран-при Италии-2019. Онлайн

В Монце стартовал Гран-при Италии – 14-й этап чемпионата мира «Формулы-1».

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«Феррари» стартует первой в домашней гонке. «Мерседес» быстрее на дистанции

Автодром Монца, Монца

8 сентября 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Нико Хюлькенберг («Рено»)

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

8. Алекс Албон («Ред Булл»)

9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Кевин Магнуссен («Хаас»)

12. Даниил Квят («Торо Россо»)

13. Ромен Грожан («Хаас»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. Роберт Кубица («Уильямс»)

16. Ландо Норрис («Макларен»)*

17. Пьер Гасли («Торо Россо»»)*

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)*

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)**

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)***

* – Норрис, Гасли и Перес начнут гонку с последних мест из-за многочисленных замен элементов силовой установки

** – Ферстаппен будет стартовать с последнего места на решетке из-за многочисленных замен элементов силовой установки. Гонщик «Ред Булл» не установил время в квалификации, но был допущен до старта

*** – Райкконен начнет гонку с пит-лейн из-за замены коробки передач и силовой установки

Идиотизм в «Ф-1»: все хотели ехать последними, чтобы ускориться от соперников. В итоге на быстрый круг не успел никто

Болельщики «Феррари» не забудут этот круг: именно с ним Леклер завоевал поул на домашнем Гран-при Скудерии