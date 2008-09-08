Гран-при Италии-2019. Онлайн

В Монце стартовал Гран-при Италии – 14-й этап чемпионата мира «Формулы-1».
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«Феррари» стартует первой в домашней гонке. «Мерседес» быстрее на дистанции
* – Норрис, Гасли и Перес начнут гонку с последних мест из-за многочисленных замен элементов силовой установки
** – Ферстаппен будет стартовать с последнего места на решетке из-за многочисленных замен элементов силовой установки. Гонщик «Ред Булл» не установил время в квалификации, но был допущен до старта
*** – Райкконен начнет гонку с пит-лейн из-за замены коробки передач и силовой установки
Идиотизм в «Ф-1»: все хотели ехать последними, чтобы ускориться от соперников. В итоге на быстрый круг не успел никто
Болельщики «Феррари» не забудут этот круг: именно с ним Леклер завоевал поул на домашнем Гран-при Скудерии