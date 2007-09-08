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Пьяного Дринкуотера избили возле ночного клуба. В заведении он приставал к девушке другого футболиста

Теги Челси премьер-лига Англия травмы происшествия Бернли Дэниэл Дринкуотер Кгоси Нтле Футбол

Полузащитник «Бернли» Дэниэл Дринкуотер, права на которого принадлежат «Челси», попал в неприятную историю.

На прошлой неделе 29-летний футболист отмечал день рождения друга в манчестерском ночном клубе Chinawhite. Дринкуотер сильно напился и начал приставать к девушке защитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.

Между футболистами завязалась потасовка, после чего охранники выгнали Дринкуотера из клуба.

На улице на хавбека «Бернли» напали шесть человек, которые избили его с криками «Ломайте ему ноги». После случившегося друг Дринкуотера вызвал футболисту такси и отправил его домой. Полицию на инцидент не вызвали.

В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. На прошлой неделе «Челси» и «Бернли» заявили, что игрок получил травму лодыжки, не сообщив деталей.

Предположительно, Дринкуотер из-за повреждений пропустит около 4 недель. Футболист не играл в АПЛ уже 18 месяцев.

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