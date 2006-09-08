ЧМ-2019 по баскетболу, Россия сыграет с Венесуэлой, Испания встретится с Сербией

В воскресенье пройдут четыре матча второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Потерявшая шансы на выход в 1/4 финала Россия сыграет с Венесуэлой. Испания и Сербия разыграют 1-е место в группе J.

Китай

Второй групповой этап

Группа I

Венесуэла – Россия Дата проведения 8 сентября, 11.00, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Польша – Аргентина Дата проведения 8 сентября, 15.00, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Положение команд: Аргентина – 4-0, Польша – 4-0, Россия – 2-2, Венесуэла – 2-2.

Группа J

Испания – Сербия Дата проведения 8 сентября, 15.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium» Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 4-0, Испания – 4-0, Италия – 2-2, Пуэрто-Рико – 2-2.

Группа K

Положение команд: США – 4-0, Чехия – 3-1, Бразилия – 3-1, Греция – 2-2.

Группа L

Положение команд: Франция – 4-0, Австралия – 4-0, Литва – 2-2, Доминиканская республика – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.