Реклама 18+
Реклама 18+

📱Хабиб обошел Бузову и стал первым среди россиян по подписчикам в инстаграме – больше 16,3 млн человек

Теги UFC болельщики интернет Хабиб Нурмагомедов соцсети Ольга Бузова стиль Тимати красава Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в инстаграме.

30-летний спортсмен, вчера победивший Дастина Порье на UFC 242 удушающим приемом в третьем раунде, обошел поп-исполнительницу Ольгу Бузову по количеству подписчиков в социальной сети.

На данную минуту у Хабиба 16 335 939 подписчиков, у Бузовой – 16 318 996. Разрыв постоянно растет.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и к концу того месяца вышел на второе место (12,98 млн подписчиков), опередив хип-хоп-исполнителя и главу лейбла Black Star Тимати (12,97 млн).

Кадыров в Абу-Даби, ночные гуляния в Дагестане и безумная поддержка из Таджикистана. Вот так топили за Хабиба

Хабиб станет лидером рейтинга P4P уже через несколько дней. Заслуженно обгонит Джонса

Хабиб – машина. Все знают, что он делает, но Нурмагомедова не остановить

Реклама 18+

Опрос

Хабиб – лучший в истории UFC?

29375 голосов 106
  • Да
    48%
  • Нет
    52%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться