Степанова и Букин, Забияко и Энберт пропустят открытые прокаты сборной России

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала состав участников открытых прокатов российской сборной, которые пройдут 7-8 сентября в Москве.

Открытые прокаты сборной России

Танцы на льду

Первая разминка

1. Ксения Конкина – Павел Дрозд

2. Тиффани Загорски –

3. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов

4. Анастасия Скопцова –

Вторая разминка

5. Софья Шевченко – Игорь Еременко

6. Виктория Синицина –

7. Аннабель Морозов – Андрей Багин

8. Софья Евдокимова – Егор Базин

9. Бетина Попова –

Мужчины

1. Макар Игнатов

2. Роман Савосин

3. Михаил Коляда

4. Сергей Воронов

5. Андрей Лазукин

6. Дмитрий Алиев

7. Александр Самарин

Пары

Первая разминка

1. Евгения Тарасова –

2. Алиса Ефимова – Александр Коровин

3. Анастасия Мишина –

Вторая разминка

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

5. Ксения Столбова – Андрей Новоселов

6. Александра Бойкова –

Женщины

Первая разминка

1. Софья Самодурова

2. Елизавета Туктамышева

3. Евгения Медведева

4. Алина Загитова

Вторая разминка

5. Анна Щербакова

6. Станислава Константинова

7. Алена Косторная

8. Александра Трусова

Наталья Забияко и Александр Энберт (парное катание) и Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду) пропустят открытые прокаты из-за болезни Энберта и Степановой.

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России 7-8 сентября. Все покажет сайт Первого канала