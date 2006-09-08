Финал US Open Медведев – Надаль начнется не ранее 23:00 по Москве

В финале Открытого чемпионата США 23-летний дебютант стадии Даниил Медведев (5) сыграет с 33-летним Рафаэлем Надалем (2), трехкратным чемпионом турнира.

Медведев и Надаль – лидеры сезона ATP по выигранным матчам (50 и 46). Испанец поборется за 19-й «Шлем», россиянин – за первый. Он может стать первым теннисистом из России, выигравшим одиночный «Шлем», после Марата Сафина в 2005-м и всего пятым теннисистом за десять лет, выигравшим первый «Шлем» (после дель Потро, Маррея, Вавринки и Чилича).

Теннисисты встречались один раз – месяц назад в финале крупного турнира в Монреале. Надаль выиграл 6:3, 6:0.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

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