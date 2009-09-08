Реклама 18+
Реклама 18+

Контрольные прокаты. Трусова прыгнула три четверных, Туктамышева – два тройных акселя, Загитова откатала чисто, Медведева упала

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Станислава Константинова Алина Загитова Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова контрольные прокаты Алена Косторная Фигурное катание

На контрольных прокатах в Москве женщины представили произвольные программы нового сезона.

• Первой на лед вышла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго. За исключением тройного флипа, где она допустила ошибку при приземлении, остальные элементы Медведева исполнила чисто.

• Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева впервые в карьере исполнила два тройных акселя в произвольной: первый она прыгнула в каскаде с двойным тулупом, второй – одиночный. Остальные прыжковые элементы фигуристка также сделала без ошибок.

• Победительница чемпионата Европы прошлого сезона Софья Самодурова упала с тройного флипа и выполнила только один каскад: двойной аксель – тройной тулуп.

Станислава Константинова исполнила каскады двойной аксель – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп и тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, вместо тройного лутца она прыгнула двойной, остальные элементы исполнила без ошибок.

• Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнили каскад тройной лутц – тройной риттбергер, все прыжковые элементы (в том числе еще два каскада) действующая чемпионка мира сделала чисто.

• Чемпионка России Анна Щербакова упала с четверного лутца, хотя на разминке прыгнула его чисто. Остальные элементы, в том числе каскад тройной флип – тройной риттбергер, спортсменка сделала без ошибок. В середине программы Щербакова изменила платье, трансформировав его из синего в красное.

• Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова сделала три четверных прыжка: одиночные лутц и тулуп, а также каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Фигуристка упала с каскада тройной лутц – тройной риттбергер, остальные элементы сделала чисто.

• Победительница юниорского финала Гран-при Алена Косторная допустила помарки на каскадах тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – тройной сальхов через ойлер, на тройном лутце фигуристка сделала степ-аут.

На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписано более 13 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы!

Расписание Гран-при-2019 по фигурному катанию: где ждать Загитову, Медведеву и Трусову?

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться