Контрольные прокаты. Трусова прыгнула три четверных, Туктамышева – два тройных акселя, Загитова откатала чисто, Медведева упала

На контрольных прокатах в Москве женщины представили произвольные программы нового сезона.

• Первой на лед вышла двукратная чемпионка мира . Она чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго. За исключением тройного флипа, где она допустила ошибку при приземлении, остальные элементы Медведева исполнила чисто.

• Чемпионка мира 2015 года впервые в карьере исполнила два тройных акселя в произвольной: первый она прыгнула в каскаде с двойным тулупом, второй – одиночный. Остальные прыжковые элементы фигуристка также сделала без ошибок.

• Победительница чемпионата Европы прошлого сезона Софья Самодурова упала с тройного флипа и выполнила только один каскад: двойной аксель – тройной тулуп.

• исполнила каскады двойной аксель – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп и тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, вместо тройного лутца она прыгнула двойной, остальные элементы исполнила без ошибок.

• Олимпийская чемпионка исполнили каскад тройной лутц – тройной риттбергер, все прыжковые элементы (в том числе еще два каскада) действующая чемпионка мира сделала чисто.

• Чемпионка России Анна Щербакова упала с четверного лутца, хотя на разминке прыгнула его чисто. Остальные элементы, в том числе каскад тройной флип – тройной риттбергер, спортсменка сделала без ошибок. В середине программы Щербакова изменила платье, трансформировав его из синего в красное.

• Двукратная чемпионка мира среди юниоров сделала три четверных прыжка: одиночные лутц и тулуп, а также каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Фигуристка упала с каскада тройной лутц – тройной риттбергер, остальные элементы сделала чисто.

• Победительница юниорского финала Гран-при Алена Косторная допустила помарки на каскадах тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – тройной сальхов через ойлер, на тройном лутце фигуристка сделала степ-аут.

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