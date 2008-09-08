Семак о Кокорине: «Он один из лучших в России. Такой игрок – мечта любого тренера»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал предстоящий выход на свободу форварда .

Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истек 30 июня. Ходатайства Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева об УДО были удовлетворены позавчера. Они выйдут на свободу в течение 10 дней.

– Совсем скоро Кокорин выйдет на свободу. Какие у вас планы на этого игрока?

– Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возвращения Саши.

У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления.

Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера, – сказал Семак.

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