Италии и Испании нужно выиграть по одному матчу для выхода на Евро

В квалификационнном раунде Евро-2020 сборная Италии обыграла Финляндию (2:1), а Испания разгромила Фарерские острова (4:0).
Команда Роберто Манчини выиграла все 6 матчей в отборочном турнире с общим счетом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков.
Сборная Испании также выиграла все матчи в группе F и идет на 1-м месте, общий счет 6 игр – 17:3.
Обеим командам нужно выиграть один матч, чтобы обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Ратина»
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Финляндия –
Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Сойри, 82), Тойвио, Уронен, Камара, Шюллер (Кауко, 87), Лод, Араюури, Пукки, Лаппалайнен (Туоминен, 75).
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Италия –
Доннарумма, Эмерсон (Флоренци, 8), Иццо, Бонуччи, Ачерби, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Сенси, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76).
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Эль Молиньон»
- Голы:
- 1:0 – 13 Родриго, 2:0 – 50 Родриго, 3:0 – 89 Пако Алькасер, 4:0 – 90 Пако Алькасер.
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Испания –
Де Хеа, Гайя, Рамос (Нуньес, 84), Карвахаль, Эрмосо, Парехо, Родри Эрнандес, Сусо (Сарабия, 68), Алькантара, Ойарсабаль (Пако Алькасер, 61), Родриго.
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Фарерские о-ва –
Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Бальдвинссон (Эриксен, 55), Ханссон, Ватнхамар, Ольсен, Бьярталуйд, Эдмундссон (уй Бартальсстову, 66), Ольсен (Эгильссон, 87).
- Предупреждения:
- Алькантара (44), Рамос (72).