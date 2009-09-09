Италии и Испании нужно выиграть по одному матчу для выхода на Евро

В квалификационнном раунде Евро-2020 сборная Италии обыграла Финляндию (2:1), а Испания разгромила Фарерские острова (4:0).

Команда Роберто Манчини выиграла все 6 матчей в отборочном турнире с общим счетом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков.

Сборная Испании также выиграла все матчи в группе F и идет на 1-м месте, общий счет 6 игр – 17:3.

Обеим командам нужно выиграть один матч, чтобы обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020