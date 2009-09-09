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Италии и Испании нужно выиграть по одному матчу для выхода на Евро

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В  квалификационнном раунде Евро-2020 сборная Италии обыграла Финляндию (2:1), а Испания разгромила Фарерские острова (4:0).

Команда Роберто Манчини выиграла все 6 матчей в отборочном турнире с общим счетом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков.

Сборная Испании также выиграла все матчи в группе F и идет на 1-м месте, общий счет 6 игр – 17:3.

Обеим командам нужно выиграть один матч, чтобы обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

 

Финляндия – Италия 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Ратина»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 59 Иммобиле, 1:1 – 72, пенальти Пукки, 1:2 – 79, пенальти Жоржиньо.
ФинляндияГрадецки, Вяйсянен, Гранлунд (Сойри, 82), Тойвио, Уронен, Камара, Шюллер (Кауко, 87), Лод, Араюури, Пукки, Лаппалайнен (Туоминен, 75).
ИталияДоннарумма, Эмерсон (Флоренци, 8), Иццо, Бонуччи, Ачерби, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Сенси, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76).
Предупреждения:
Жоржиньо (21), Шюллер (57), Доннарумма (71), Араюури (74), Вяйсянен (78), Кауко (90).

 

Испания – Фарерские о-ва 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Родриго, 2:0 – 50 Родриго, 3:0 – 89 Пако Алькасер, 4:0 – 90 Пако Алькасер.
ИспанияДе Хеа, Гайя, Рамос (Нуньес, 84), Карвахаль, Эрмосо, Парехо, Родри Эрнандес, Сусо (Сарабия, 68), Алькантара, Ойарсабаль (Пако Алькасер, 61), Родриго.
Фарерские о-ваНильсен, Давидсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Бальдвинссон (Эриксен, 55), Ханссон, Ватнхамар, Ольсен, Бьярталуйд, Эдмундссон (уй Бартальсстову, 66), Ольсен (Эгильссон, 87).
Предупреждения:
Алькантара (44), Рамос (72).

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

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