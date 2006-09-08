«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт

не намерена расставаться с форвардом Лионелем Месси.

Действующий контракт 32-летнего аргентинца рассчитан до лета 2021 года. В соглашении, как сообщалось ранее, есть пункт, позволяющий Месси расторгнуть контракт 30 июня каждого года.

Каталонский клуб хочет сохранить форварда, предложив ему пожизненный контракт. Стороны пока не начали активные переговоры, но президент «Барсы» и Хорхе Месси, отец Лионеля, находятся в постоянном контакте.

El Pais: у Месси есть право расторгнуть контракт с «Барселоной» 30 июня каждого года