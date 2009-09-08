Реклама 18+
Реклама 18+

Евгения Медведева: «Слава богу, я понимаю, из-за чего происходят ошибки и как их устранить»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева контрольные прокаты Спорт-Экспресс Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной в Москве.

Двукратная чемпионка мира упала с одного двойного акселя, а также сделала бабочку на втором.

«В общем и целом, поддержка была колоссальная. Я видела, как люди переживали, как отреагировали на мою программу. Надеюсь, что им понравилось.

Обещаю, что в следующий раз программу будет выглядеть лучше. Знаю, над чем работать. В том числе и над физической подготовкой. Да и накатывать программу надо больше.

Просто буду работать. Я не тот человек, который дает себе поблажки и ищет оправдания срывам. И вчерашний срыв, и сегодняшний - ошибки, знаю, во мне.

Слава богу, я понимаю, почему и из-за чего это происходит и как это устранить», – сказала Медведева.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться