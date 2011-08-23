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«Ман Сити» выпустил специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия фото игровая форма ЛГБТ стиль Футбол

Технический спонсор «Манчестер Сити» Puma совместно с клубом выпустил специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Выпуск экипировки, которая будет продаваться в официальных клубных магазинах и на сайте «горожан», приурочен к гей-параду, который пройдет сегодня в Манчестере.

В разработке дизайна формы приняли участие студенты университета Манчестер Метрополитан.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

«Ман Сити» – реклама хороших Эмиратов. Шейхам надо, чтобы мир обсуждал их богатство, а не побеги женщин и киднеппинг  

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