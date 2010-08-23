Владимир Драчев: «Сегодня лидер сборной – Логинов, завтра – Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев считает, что вокруг темы недовольства спортсменов сборной контрактами создается нездоровый ажиотаж.

«Есть договор, без которого нельзя работать, вот и все. Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг всего этого, раздули скандал на ровном месте. Вскочил маленький прыщик, а такое ощущение, что начался абсцесс и требуется реанимация.

Сегодня лидер сборной – Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок», – сказал Драчев.

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