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Владимир Драчев: «Сегодня лидер сборной – Логинов, завтра – Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система»

Теги сборная России СБР Владимир Драчев Александр Логинов ТАСС Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что вокруг темы недовольства спортсменов сборной контрактами создается нездоровый ажиотаж.

«Есть договор, без которого нельзя работать, вот и все. Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг всего этого, раздули скандал на ровном месте. Вскочил маленький прыщик, а такое ощущение, что начался абсцесс и требуется реанимация.

Сегодня лидер сборной – Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок», – сказал Драчев. 

Вы уже знаете про войну с контрактами в биатлоне – не хватало только интервью Александра Логинова. Ну, вот оно

Письмо Логинова и команды в СБР: здесь все претензии (срывы сборов, деньги, спонсорские места)

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