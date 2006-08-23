Надаль о России: «Это очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира»

18-кратный чемпион турниров «Большого шлема» рассказал о России в интервью ТАСС.

О лучших спортсменах в истории России

«Конечно, я лучше знаком с теннисистами – как бывшими, так и действующими, с которыми у меня всегда были хорошие отношения. Но также в истории России были великие футболисты и выдающиеся спортсмены-олимпийцы».

О том, есть ли россияне в его академии

«Да, конечно. У нас есть ребята из России, которые играют достаточно хорошо, и думаю, что они счастливы в академии».

Об ассоциациях с Россией

«Это очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира».

О Медведеве и Хачанове

«Медведев впечатляюще играл в августе, взяв первый «Мастерс». В финале со мной в Монреале он, возможно, не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью.

Карена я хорошо знаю и верю, что наступит момент, когда он добьется огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах и сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают нашу встречу на прошлогоднем US Open, которая, без сомнения, стала одной из лучших на турнире».

О лучшем российском теннисисте из тех, с кем играл

«Их много, но с Николаем Давыденко у меня всегда были очень сложные матчи».

Надаль разгромил Медведева в Монреале: взял рекордный 35-й «Мастерс» и впервые защитил титул на харде