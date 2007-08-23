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❌В пробе Кузнецова найден кокаин. Форвард сборной России дисквалифицирован на 4 года

Теги Сборная России по хоккею дисквалификации Вашингтон НХЛ допинг Евгений Кузнецов ЧМ-2019 Хоккей

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе хоккеиста «Вашингтона» нашли кокаин.

Россиянин отстранен на четыре года – до 12 июня 2023 года. Кузнецов отказался от вскрытия пробы Б.

Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.

В мае в интернете появлялось видео, на котором Кузнецов запечатлен рядом с порошком белого цвета. Форвард тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Евгений Кузнецов: «Никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться»

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Если НХЛ разрешит Кузнецову играть дальше – это справедливо?

1397 голосов 7
  • Да, он же не сдал пробу в НХЛ
    55%
  • Нет, кокаин - зло
    45%

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