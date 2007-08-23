Гран-при среди юниоров. Хромых и Валиева выступят с произвольными программами

23 августа на первом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Куршевеле спортсменки покажут произвольные программы. После короткой лидирует россиянка Майя Хромых, – 3-я.

среди юниоров

Куршевель, Франция

1-й этап

Девушки

Произвольная программа

Начало – 18.10 по московскому времени

Трансляция – сайт Первого канала и официальный youtube-канал Гран-при среди юниоров

Четвертая разминка

19. Элисон Шумахер (Канада)

Пятая разминка

26. Калиста Чой (США)

27. Алина Урушадзе (Грузия)

28. То Йихун (Южная Корея)

29. Ханна Хэррелл (США)

Шестая разминка

30. Томоэ Кавабата (Япония)

31. Лара Наки Гутманн (Италия)

32. Нана Араки (Япония)

33. Со Ен И (Южная Корея)

34. Камила Валиева (Россия) – 23.22

35. Майя Хромых (Россия) – 23.29

Положение после короткой программы

1. (Россия) – 67,72

2. Со Ен И (Южная Корея) – 65,75

3. Камила Валиева (Россия) – 62,31

4. Нана Араки (Япония) – 58,83

5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 58,24

6. Томоэ Кавабата (Япония) – 57,75

7. Ханна Хэррелл (США) – 56,71

8. Алина Урушадзе (Грузия) – 55,89

9. То Йихун (Южная Корея) – 55,70

10. Калиста Чой (США) – 54,10...

16. Элисон Шумахер (Канада) – 46,54