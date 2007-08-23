Евгений Кузнецов: «Я разочаровал очень много людей и принимаю наказание»

Нападающий и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал дисквалификацию на четыре года за употребление кокаина.

«Недавно ИИХФ уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранен от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Я принимаю это наказание. Я горжусь возможностью представлять свою страну, для меня это всегда было очень важным.

Очень тяжело не надевать эту форму четыре года. Я разочаровал очень много людей, которые важны для меня, включая мою семью, партнеров по команде и друзей.

С самого первого дня, когда я вышел на лед в «Вашингтоне», клуб и болельщики были для меня и моей семьи чем-то особенным.

Я чувствую себя абсолютно ужасно из-за того, что подвел людей. Я понимаю, что единственный способ вернуться – это взять ситуацию под свой контроль», – заявил Кузнецов.

Евгения Кузнецова дисквалифицировали за кокаин 🍚 Точно пропустит Олимпиаду

Когда Кузнецов принимал кокаин? Сколько он выводится из организма?