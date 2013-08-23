У Кузнецова отберут бронзу ЧМ-2019 из-за дисквалификации за употребление кокаина

Нападающего сборной России Евгения Кузнецова лишат бронзы ЧМ-2019.
Согласно регламенту ИИХФ, спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, дисквалифицируют с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования.
Сегодня стало известно, что хоккеист сборной России и «Вашингтона» был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.
На турнире в Словакии россияне заняли третье место. Дисквалифицировать команду могут, если более двух ее членов нарушат антидопинговые правила во время соревнования ИИХФ.
Евгения Кузнецова дисквалифицировали за кокаин 🍚 Точно пропустит Олимпиаду
Когда Кузнецов принимал кокаин? Сколько он выводится из организма?