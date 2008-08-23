В «Реале» уверены, что «Барса» не сможет сделать устраивающее «ПСЖ» предложение по Неймару

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару, но не намерен форсировать события.

Руководство мадридской команды заняло выжидающую позицию вплоть до последних дней трансферного окна, будучи уверенным, что находится в более комфортном положении, чем «Барселона», которая также заинтересована в подписании футболиста.

В «Реале» убеждены, что каталонская команда не может себе позволить сделать «ПСЖ» предложение, которое устроит французскую сторону в финансовом плане.

Мадридцы начнут более активную работу по трансферу бразильца только в случае, если «Барса» действительно продвинется в переговорах и будет близка к его приобретению.

Ранее стало известно, что в Париж на переговоры прибыл представитель «Реала» – это Юни Калафат, у которого хорошие отношения и с самим игроком, и с его отцом. Они общаются практически каждый день.

В то же время в «Реале» осознают, что если приобрести сейчас, это может усложнить трансфер другого нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в будущем.

Впрочем, если шанс приобрести бразильца в это трансферное окно появится, мадридцы им воспользуются.