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Чемпионат Европы (жен). Россия взяла у Беларуси два сета

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Сегодня стартовал групповой этап женского чемпионата Европы по волейболу. Россиянки играют со сборной Беларуси.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

23 августа

Группа D

Беларусь – Россия – 0-2 (24:26, 16:25, 17:13, идет третий сет)

Швейцария – Германия – 0-3 (16:25, 19:25, 21:25)

Словакия – Испания – 21.00

Положение в группе: Германия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Россия 0-0 (0), Беларусь – 0-0 (0), Швейцария – 0-1 (0), Словакия – 0-0 (0), Испания – 0-0 (0)

Группа A

Франция – Болгария – 3-2 (25:20, 13:25, 25:15, 19:25, 15:13)

Сербия – Финляндия – 3-0 (25:17, 25:15, 25:17)

Турция – Греция – 20.00

Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Франция – 1-0 (2), Болгария – 0-1 (1), Финляндия – 0-1 (0), Турция – 0-0 (0), Греция – 0-0 (0)

Группа B

Бельгия – Украина – 3-0 (25:10, 25:19, 25:22)

Италия – Португалия – 18.30

Польша – Словения – 21.30

Положение в группе: Бельгия – 1-0 (3), Украина – 0-1 (0), Италия – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0)

Группа C

Хорватия – Азербайджан – 2-3 (13:25, 25:20, 25:22, 24:26, 15:17)

Голландия – Румыния – 18.30

Венгрия – Эстония – 21.30

Положение в группе: Азербайджан – 1-0 (2), Хорватия – 0-1 (1), Голландия – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0),  Венгрия – 0-0 (0), Эстония – 0-0 (0)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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