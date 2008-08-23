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👏Сутормин переведет 1 млн рублей первому тренеру в знак благодарности

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия детский футбол Оренбург Строгино Алексей Сутормин Р-Спорт деньги Футбол

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что намерен перевести 1 миллион рублей своему первому тренеру. 

«Попросил «Зенит» помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру – Александру Ивановичу Грекову – деньги.

Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал.

Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается.

Честно говоря, в тот момент вообще об этом (солидарных выплатах – прим. Sports.ru) не думал. Было вроде бы все понятно: я фактически свободный агент, правила перехода свободных агентов везде такие. Ничего не нарушено, все по закону.

Вы поймите, я же футболист, мои мысли связаны только с игрой, многие нюансы не сразу стали очевидными», – сказал Сутормин.

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