Тренер российских волейболисток Бузато дисквалифицирован на три матча за расизм. Он сузил глаза после победы над Кореей

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) Александр Яременко сообщил, что тренер женской сборной Серджио Бузато отстранен на три игры за оскорбительный жест после победы команды над Кореей в отборе на Олимпиаду-2020.

Бузато после решающего поединка, в котором россиянки уступали 0-2 по сетам, сузил глаза. По словам специалиста, таким образом он праздновал выход сборной на Игры в Токио.

Однако Федерация волейбола Кореи сочла жест расистским и подала жалобу в Международную федерацию волейбола. приняла решение о дисквалификации.

«Бузато дисквалифицирован на три матча. Он не сможет работать на первых играх чемпионата Европы», – сказал Яременко.

В FIVB сообщили, что дисциплинарное дело в отношении Бузато может быть возобновлено, если тренер не исполнит решение организации.

Женский чемпионат Европы стартовал сегодня. В первом матче россиянки играют в Братиславе против сборной Беларуси.

Наш тренер сузил глаза после суперпобеды над Кореей. И Корея пожаловалась на расизм