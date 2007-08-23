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Тренер российских волейболисток Бузато дисквалифицирован на три матча за расизм. Он сузил глаза после победы над Кореей

Теги чемпионат Европы жен сборная России жен ВФВ Александр Яременко сборная Южной Кореи жен олимпийская квалификация жен Серджио Бузато FIVB ТАСС Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что тренер женской сборной Серджио Бузато отстранен на три игры за оскорбительный жест после победы команды над Кореей в отборе на Олимпиаду-2020.

Бузато после решающего поединка, в котором россиянки уступали 0-2 по сетам, сузил глаза. По словам специалиста, таким образом он праздновал выход сборной на Игры в Токио.

Однако Федерация волейбола Кореи сочла жест расистским и подала жалобу в Международную федерацию волейбола. FIVB приняла решение о дисквалификации.

«Бузато дисквалифицирован на три матча. Он не сможет работать на первых играх чемпионата Европы», – сказал Яременко.

В FIVB сообщили, что дисциплинарное дело в отношении Бузато может быть возобновлено, если тренер не исполнит решение организации.

Женский чемпионат Европы стартовал сегодня. В первом матче россиянки играют в Братиславе против сборной Беларуси.

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