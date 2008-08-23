Первый канал покажет бой Хабиб – Порье

Первый канал, UFC и Медиа-Телеком договорились о прямой трансляции основного карда турнира UFC 242.
Турнир состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Его главным событием станет бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.
Также Первый обеспечит актуальное и оперативное освещение промо-мероприятий перед турниром – открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции.
Трансляция боя будет доступна в официальной группе «Спорт на Первом» в социальной сети «Одноклассники».
Ранее о том, что UFC 242 покажет Первый канал говорил сам Хабиб.
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