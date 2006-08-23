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НХЛ о Кузнецове: «В лиге кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Билл Дэйли Гэри Беттмэн НХЛ допинг Евгений Кузнецов Хоккей

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли выпустил заявление о ситуации с дисквалификацией нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

«ИИХФ проинформировала нас о положительном допинг-тесте и соответствующем решении в отношении Евгения Кузнецова.

В отличие от ИИХФ, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность хоккеиста, и не является запрещенным веществом в НХЛ. Тем не менее, он считается наркотиком.

Мы знаем, что Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы, которая предусмотрена коллективным соглашением, и согласился на регулярное тестирование.

Также Кузнецов дал согласие на встречу с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, чтобы обсудить ситуацию и оценить его поведение перед началом тренировочного лагеря.

Мы воздержимся от комментариев по поводу того, будут ли предприниматься дополнительные действия до тех пор, пока Кузнецов не встретится с комиссионером», – заявил Дэйли.

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