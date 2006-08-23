«Рубин» перечислит «Зениту» и академиям по 17 тысяч рублей, продав картонную фигуру Сутормина

«Рубин» продал на аукционе картонную фигуру полузащитника Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей.

Казанский клуб поровну распределит полученную сумму – по 17 тысяч каждой академии и клубу, где игрок воспитывался до 23 лет: ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и «Волгарь».

Ранее «Рубин», который в это трансферное окно купил Сутормина у «Оренбурга» за 50 тысяч рублей, а затем за эту же сумму продал в «Зенит», сделал солидарные выплаты – 2520 рублей.

Деньги распределились следующим образом: академия «Зенита» (762 рубля), «Строгино» (563), «Волгарь» (494), «Крылатское» (377) и «Химки» (323).

«Зенит» получил больше остальных, так как Сутормин в академии клуба занимался с 16 до 19 лет, и за каждый год процент составил 0,5%. В других академиях он воспитывался либо меньше по времени, либо процент солидарного взноса был меньше из-за раннего возраста (за один год в академии с 10 до 15 лет он составляет 0,25%, с 15 лет до 23 – 0,5%).

«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства