Поражение «Краснодара» в ЛЧ, за Чалова дают 23 млн фунтов, расистский скандал в волейболе и другие новости утра

1. «Краснодар» начал выступление в квалификации Лиги чемпионов с обидного поражения: почти сдержал «Порту» дома, но пропустил со штрафного на 89-й минуте. Российские клубы не могут забить в третьем еврокубковом матче сезона подряд, до этого два сухих поражения потерпел тульский «Арсенал».

Сегодня в еврокубках стартует «Спартак», который сыграет со швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы. Олег Кононов уже постелил соломку и анонсировал встречу двух равных команд. Если вы верите в народную команду чуть больше, чем главный тренер, можно зарядить на нее без всякого риска: забирайте 1000 рублей на ставку бесплатно!

2. «Кристал Пэлас» предложил 23 млн фунтов за форварда ЦСКА Федора Чалова. Армейцы уже ищут замену, варианты такие: Шомуродов из «Ростова», Соболев из «Крыльев Советов», а также Комличенко или Джорджевич.

3. Помощник тренера женской сборной России по волейболу изобразил узкие глаза после матча с Кореей – и теперь на него подадут жалобу за расизм. Сам он сказал, что просто обрадовался будущей поездке в Японию.

4. «Ювентус» продал защитника Жоау Канселу в «Манчестер Сити» за 65 млн евро и купил Данило за 37 млн.

5. Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на Shanghai Trophy в октябре. Там же будут Турсынбаева, Синицина и Кацалапов, Забияко и Энберт.

6. Еще трансферы. «Тоттенхэм» договорился о переходе хавбека «Бетиса» Ло Чельсо за 55 млн фунтов. «Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку, итальянцы близки к покупке форварда за 65+12 млн фунтов. Полузащитник «Барсы» Филиппе Коутиньо отказался от аренды в «Тоттенхэм», а Давид Луиз – от тренировки с «Челси», потому что захотел перейти в «Арсенал» (и там, кажется, все на мази). Еще новости – в нашем трансферном дайджесте.

7. КХЛ. «Сочи» победил «Авангард» и выиграл предсезонный турнир Sochi Hockey Open, а «Спартак» стал победителем чешского Mountfield Cup. Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области, «Ак Барс» пропустил 6 шайб от «Барыса» на Кубке президента Казахстана.

8. Теннис. Хачанов, Медведев и Надаль вышли в третий круг «Мастерса» в Монреале.

9. Легенда уругвайского футбола Диего Форлан объявил о завершении карьеры.

10. «Формула-1» рассматривает возможность проведения гонки в Саудовской Аравии в 2021 году.

11. В режиме карьеры FIFA 20 будут женщины-тренеры – впервые за 14 лет.

12. Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом» 10 августа. Прессу не пустят.

Цитаты дня.

Жерар Пике о Ла Лиге: «Вместо того, чтобы замечать, насколько мы превосходим остальных, наши победы обесценивают».

Сергей Устюгов тоже недоволен, но другим: «Обидно, когда футболистам дают ЗМС за восьмое место на ЧМ. Это обесценивает спортивные победы».

«Плохо, когда судья – главная звезда на поле. Он подействовал на результат». Защитник «Краснодара» Спайич возмущен судейством в ЛЧ.