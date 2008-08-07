Помощник тренера женской сборной России изобразил узкие глаза после матча с Кореей. На него подадут жалобу за расизм

Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) подаст жалобу на помощника главного тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за расистский жест.

Бузато после матча Россия – Южная Корея в квалификационном турнире к Токио-2020 после победы россиянок изобразил узкие глаза. Этот жест был запечатлен на фото.

Представители KVA намерены отправить жалобы в Международную федерацию волейбола (FIVB) и во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы добиться наказания Бузато.

FIVB не имеет четко регламентированных правил относительно проявлений расизма и дискриминации.

ФОТО