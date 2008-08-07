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Помощник тренера женской сборной России изобразил узкие глаза после матча с Кореей. На него подадут жалобу за расизм

Теги сборная России жен происшествия ВФВ сборная Южной Кореи жен Серджио Бузато FIVB Волейбол

Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) подаст жалобу на помощника главного тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за расистский жест. 

Бузато после матча Россия – Южная Корея в квалификационном турнире к Токио-2020 после победы россиянок изобразил узкие глаза. Этот жест был запечатлен на фото. 

Представители KVA намерены отправить жалобы в Международную федерацию волейбола (FIVB) и во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы добиться наказания Бузато. 

FIVB не имеет четко регламентированных правил относительно проявлений расизма и дискриминации. 

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