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🦁Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом» 10 августа

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) ПФЛ Россия Олимп-ПФЛ Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар товарищеские матчи (гибрид) Салют Белгород Футбол

«Салют» из Белгорода сыграет в колонии против команды форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

Клуб Олимп-ПФЛ проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев.

Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.

Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц

 
 
 
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Публикация от ФК «Салют Белгород» (@fc_salyutbgd)

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