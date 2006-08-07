🦁Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом» 10 августа

«Салют» из Белгорода сыграет в колонии против команды форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.
Клуб Олимп-ПФЛ проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев.
Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.
«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.
Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц
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