🦁Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом» 10 августа

«Салют» из Белгорода сыграет в колонии против команды форварда и полузащитника Павла Мамаева.

Клуб Олимп-ПФЛ проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев.

Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.

Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц