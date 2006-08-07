«СЭ»: ЦСКА рассматривает трансфер Соболева, отступные – около 150 млн рублей

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в ЦСКА.
22-летний игрок самарцев – один из форвардов, которых рассматривает московский клуб на замену Федору Чалову, который может уехать в Англию.
Как утверждает «Спорт-Экспрес», велика вероятность того, что ЦСКА уже контактировал с окружением Соболева.
В контракте футболиста с «Крыльями» есть пункт о сумме отступных – около 150 миллионов рублей.
Соболев на старте чемпионата России забил 4 гола в 4 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.
По информации Betting Insider, ЦСКА рассматривает приобретение форварда Эльдора Шомуродова, но «Ростов» пока не намерен продавать нападающего.