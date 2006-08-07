«СЭ»: ЦСКА рассматривает трансфер Соболева, отступные – около 150 млн рублей

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в .

22-летний игрок самарцев – один из форвардов, которых рассматривает московский клуб на замену , который может уехать в Англию.

Как утверждает , велика вероятность того, что уже контактировал с окружением Соболева.

В контракте футболиста с «Крыльями» есть пункт о сумме отступных – около 150 миллионов рублей.

Соболев на старте чемпионата России забил 4 гола в 4 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.

По информации Betting Insider, ЦСКА рассматривает приобретение форварда Эльдора Шомуродова, но «Ростов» пока не намерен продавать нападающего.