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«СЭ»: ЦСКА рассматривает трансфер Соболева, отступные – около 150 млн рублей

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в ЦСКА.

22-летний игрок самарцев – один из форвардов, которых рассматривает московский клуб на замену Федору Чалову, который может уехать в Англию.

Как утверждает «Спорт-Экспрес», велика вероятность того, что ЦСКА уже контактировал с окружением Соболева.

В контракте футболиста с «Крыльями» есть пункт о сумме отступных – около 150 миллионов рублей.

Соболев на старте чемпионата России забил 4 гола в 4 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.

По информации Betting Insider, ЦСКА рассматривает приобретение форварда Эльдора Шомуродова, но «Ростов» пока не намерен продавать нападающего.

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